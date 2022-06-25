台首例猴痘匡列密接者从20人减至九人

台湾昨天（24日）首次通报猴痘病例，截至昨晚共匡列家人、友人、医护等密切接触者20人，但台湾卫福部疾管中心今天更新接触者追踪指引，将原先匡列的20人减至九人。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾疾管署副署长庄人祥说，因台湾出现第一例猴痘病例，因此疫调单位扩大匡列密切接触者，然而今天公布的猴痘疫调追踪指引，重新检视了该案与密切接触者的风险，排除了11人。这11人包括防疫计程车司机距离病例较远、且有进行清消，因此将之排除。目前仅三位家人、五位医疗人员、其他一位等九人被列为密切接触。

根据台湾疾管署公布的最新指引，指引依据接触情景将病例接触者分为低、中、高风险。若接触时有适当防护、曾与病例共处同一空间（相距两公尺内）未达3小时且未佩戴外科口罩以上等级防护装备，或为社区一般接触、户外接触者都属于低风险。

若曾与病例共处同空间(相距两公尺内)累计超过3小时，且未佩戴外科口罩以上等级防护装备、衣物与病患皮疹、体液或受污染的床单曾有接触，或是交通工具左右邻座者，则为中风险接触者；高风险接触者则包括性伴侣、同住家人、未戴N95面罩近距离执行医疗措施的人员等。

庄人祥说，不论是低、中、高风险，都需从最后接触日起，实施21天健康监测，最晚监测至7月14日。

另一方面，疾管署今天也公布猴痘病例隔离处理流程图，病例就医后，医院须询问接触史、旅游史、居住史、职业、群聚状况，以及临床症状。若符合定义就需通报，配戴外科口罩就地隔离，收治于负压隔离病室，治疗至全身皮肤病灶结痂完全脱落为止。庄人祥说，病例的治疗时间可能介于10天至20天左右，每个人情况不一样。