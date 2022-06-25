山西建成中国最大煤层气田

中国石油周六发布消息，华北油田沁水煤层气田日产量突破550万立方米，建成中国首个年地面抽采能力超过20亿立方米的煤层气田。

据央视新闻报道，沁水煤层气田主体位于山西省晋城地区，面积3000多平方公里，估算煤层气资源量6000亿立方米。

报道指出，长期以来，由于煤层气资源赋存条件复杂、单井产量低等因素，制约着中国煤层气产业的高效推进。近年来，华北油田通过研究攻关，一批高能水平井技术相继得到应用，将气田的产能到位率提高到90%以上，建成中国第一个规模化、数字化煤层气田示范工程。

中国石油华北油田山西煤层气分公司经理胡秋嘉受访时说，截至目前，沁水煤层气田已经累计钻井4600口，产量持续提升。到目前累计开采煤层气110亿立方米，为保障煤矿安全、减少温室气体排放发挥了重要作用。

中国煤层气地质资源量仅次于俄罗斯和美国，位居世界第三。山西省煤层气资源是中国煤层气资源最为丰富的地区之一，约占全国的三分之一。而沁水盆地煤层气储量又占山西省的三分之二，大规模开发前景广阔。沁水煤层气田所产煤层气通过接入国家骨干输气管网、液化天然气外销、地方销售等渠道，满足了河南、山西以及京津冀区域的部分民生用气需求。未来三年，华北油田沁水煤层气田的年产气量有望达到30亿立方米以上。