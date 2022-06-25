港警拘捕涉煽动杀警和网售武器装备三男子

香港警方周五（6月24日）拘捕三名男子，他们涉嫌煽动他人杀害政府官员和警务人员，以及在网上售卖武器装备等。

综合香港《星岛日报》和香港电台报道，这三名男子年龄介于14岁至22岁，涉嫌在网上恶意发布对警队及政府的仇恨言论、煽动他人杀害政府官员及警务人员，以及在网上宣传、售卖武器和常用于非法集会的物品等。警方以煽惑他人意图造成身体严重伤害及藏有工具可作非法用途等罪名拘捕上述三人，但表明没有证据显示，三名被捕人士针对7月1日回归庆祝活动犯案。

香港网络安全及科技罪案调查科（科技罪案组）警司谭威信说，警务人员经过深入调查后，锁定了一名22岁香港男子，报称电脑工程人员，怀疑在网上发布声称要杀害政府官员及警务人员的言论。警方24日在天水围以涉嫌煽惑他人意图造成身体严重伤害的罪名拘捕上述男子，并检取两部手提电话、一件战术背心及一条战术腰带、一个头盔及13支气枪，被捕人士仍被扣留调查。

东九龙总区重案组总督察刘浩德说，警务人员经调查后，发现有人在网上群组售卖武器，包括伸缩警棍、军用匕首及防毒面罩等。警方锁定一名涉案14岁中学生，24日以涉嫌藏有工具可作非法用途将这名学生拘捕，并于被捕人士的家中检获盾牌、摺刀、盔甲、头盔、多个防毒面罩及大量防毒面罩过滤器。刘浩德说，警方会继续追查涉案物品的来源，以及涉案人士包括买家，并会彻底调查是否有任何人操纵年轻人从事相关买卖。被捕人士暂时获准保释候查。

港岛总区重案组总督察张嘉荣称，警务人员早前留意到有一名人士于网上交易平台出售防毒面罩及防毒面罩过滤罐，并指该人士曾于社平交台发文煽动他人参与非法集结。警方经深入调查后，锁定一名22岁香港男子，报称侍应，于24日早上在北角区以涉嫌藏有工具可作非法用途拘捕该男子，并检获两部电话、七个头盔、28个防毒面罩、68个防毒面罩过滤罐及六支气枪。被捕人士仍被扣留调查。