中国商务部：推动金砖机制成经济复苏和可持续发展的加速器

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文昨天说，相信以金砖国家领导人第十四次会晤为契机，金砖国家将进一步巩固和发展合作势头，推动金砖机制成为全球经济复苏和可持续发展的加速器。

据新华社报道，王受文昨天接受采访时说，金砖五国领导人23日共同发表《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》，批准了多项经贸成果。

据他介绍，会议核准了《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，提出了提高港口数字化水平、鼓励数字基础设施投资、提升中小微企业能力等合作举措；会议也核准了《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，聚焦提升能力建设等提出10余项合作举措，明确反对以应对气候变化等为名，设置贸易壁垒，规划了绿色、可持续发展的路径。

会议还核准了《金砖国家加强供应链合作倡议》，强调不能人为干扰产业链供应链稳定，要共同努力维护产业链供应链安全畅通；还通过《金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明》，发出了支持多边贸易体制的“金砖声音”。

王受文说，当前国际形势不稳定、不确定、不安全因素日益突出，但从本次会晤的丰富积极成果来看，金砖国家团结合作的意愿没有改变，动力没有衰减。

据王受文介绍，2021年，中国与其他金砖国家双边贸易逆势上涨，总额超过4900亿美元（6809亿新元），同比增长40%，比五年前翻了一番，今年1至5月这一数字为2051亿美元，同比增长约16%，继续保持较高增速。

谈及金砖国家深化供应链合作，王受文不点名批评一些国家实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，严重影响全球供应链安全稳定，阻碍全球经济复苏。金砖国家作为主要新兴市场国家代表，也是全球重要供应链节点国家，发出加强供应链合作的倡议，体现了金砖国家的责任担当和主动行动，为全球作出表率。

金砖国家前天（6月23日）在领导人视频会晤后发表联合宣言，强调要以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持俄罗斯同乌克兰谈判。中国国家主席习近平昨天也在全球发展高层对话会上，连续第三天不点名批评美国“极限制裁损人害己，脱钩断供行不通、走不远”。

