柯志恩若参选高雄市长 料获王金平和韩国瑜阵营支持

国民党预计将在下周三中常会宣布提名智库执行长柯志恩参选高雄市长，台湾前立法院长王金平和高雄前市长韩国瑜团队预料将助柯志恩一臂之力。

据台湾《联合报》报道，国民党高雄市议员对柯志恩当“母鸡”接受度高，柯志恩预计6月30日到高雄参加辅选工作会报，国民党秘书长黄健庭将出席，柯志恩将与党提名市议员参选人同台造势。当天高雄前市长韩国瑜时期的副市长叶匡时也将出席支持柯志恩。叶匡时说，韩国瑜团队、前立法院长王金平系统等，都会助一臂之力。

至于何时迁户籍到高雄，柯志恩说，她在高雄有很多亲友，这点不太难处理。她最近忙着改淡江大学学生期末报告，希望大家给她一点时间，让她先专心处理学生事务。

叶匡时与柯志恩私交甚笃，6月30日中午在高雄莲潭会馆举行的辅选工作会报，叶匡时将出席助阵，叶匡时打趣地说：“说不定当天彩蛋是李四川（韩国瑜任高雄市长的另一副手）！”

叶匡时说，2018年高雄市长选举，韩国瑜能刮起韩流旋风打败对手陈其迈，就知道市民对民进党在高雄长期执政表现是不满意的，2022年高雄市长这一仗，国民党人选要对战寻求连任的陈其迈，虽然难度高，但不会没机会。

高雄幅员大，如何对市政马上进入状况，对柯志恩来说是棘手挑战。叶匡时说，韩国瑜团队、王金平院长系统组织能量都是重要奥援，柯志恩不会是一个人，很多人会来帮忙。他看好柯志恩的形象，对中间选民有一定号召力。

叶匡时指出，柯志恩本身条件不错，在屏东长大，在高雄有许多亲友，长期在大学教书，也参与智库事务，具备论述能力、政策视野等。柯志恩是大学老师、妈妈等角色，身段柔软，也善于倾听、沟通，相信能在最短时间内深入地方，成为接地气的市长参选人。

对于国民党人选呼之欲出，几乎确定是柯志恩，高雄市长陈其迈持续专注在市政、防疫。面对如何看待国民党对手提问，陈其迈维持一贯态度，称人选未定前不评论，也不急着转换为选战模式，陈其迈团队认为，展现市政实绩是拼连任最佳利器。