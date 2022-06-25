中国央行官员：今年中国难以实现5.5％经济增长目标

中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣说，受到冠病疫情冲击和外部环境变化等因素影响，中国政府将难以实现5.5％左右的经济增长目标。他预测，特别国债发行等经济支持政策将会在短时间内出台。

据彭博社报道，王一鸣周六（25日）在一个论坛上说，虽然中国经济在今年下半年将会出现强劲反弹，但全年5.5％的增长目标将难以实现。王一鸣认为，中国可以考虑通过引入不计入财政赤字的特别国债发行，跟货币政策更好配合，进一步推动内需扩大。

外界普遍猜测，中国政府为了提振经济，将会再次发行特别国债。中国政府在2020年发行了1万亿元人民币（2100亿新元）的国债，以支撑冠病大流行期间的经济，但中国政府去年没有发行任何国债，也没有将这项政策列入今年的计划。

王一鸣认为，融资需求的下降是中国需要解决的关键问题。他说，目前中国的经济政策主要侧重于稳定流动性，政策工具更多是结构性工具，来向市场传递宽松的信号引导宽松的货币环境，尽可能维护金融稳定。但他认为，目前市场流动性很充足。

中国政府今年设下了5.5％左右的经济增长目标，但外界普遍认为，只要中国政府不放松冠病封控措施，将难以实现这个目标。彭博社访问的经济学家普遍预测，中国今年将会取得4.1％的经济增长目标，仍远远低于设定的增长目标。