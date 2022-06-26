中国科技人力资源总量继续保持世界第一

截至2020年年底，中国科技人力资源总量为1亿1234万人，居世界首位，继续保持科技人力资源规模世界第一的地位。

据澎湃新闻报道，《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》周六（6月25日）在2022中国科协年会专题论坛上正式发布。报告研究显示，中国科技人力资源总量持续增长，继续保持世界上最大规模的科技人力资源优势。

报告称，长期以来，工学背景科技人力资源数量一直居于各学科首位，目前在总量中的占比已超过一半；多年来，中国科技人力资源呈现以专科层次为主，本科次之，研究生最少的金字塔形学历结构分布，且本科及以上科技人力资源占比不断提升，学历结构不断优化；中国科技人力资源年轻化特点和趋势明显，39岁及以下人群约占四分之三；女性科技人力资源增长迅速，占比不断提升，性别比例将更加趋于均衡。

报告称，未来，中国科技人力资源将继续保持总量增长态势，结构不断优化，质量进一步提高。应把科技人力资源摆在国家战略的高度，不断提升培养质量，完善激励机制，创造良好环境，加快促进科技人力资源由大转强，为中国培养造就一支规模宏大、素质优良、结构优化、作用突出的科技人才队伍，加快建设世界重要人才中心和创新高地而努力。