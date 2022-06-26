台专家称猴痘不太可能清零

猴痘在全球范围内快速传播，共有4124起确诊病例，台湾周五（6月24日）也出现首起猴痘病例。专家分析，依照目前每8.2天增加1倍的感染速度，82天后恐怕会有超过400万人确诊。若猴痘进入社区，虽不会形成大流行，但也不太可能清零。

据《中国时报》报道，台大儿童医院院长黄立民表示，猴痘如同性病，对个人会构成威胁，但对社会而言，短期问题不大。民众若只是同一餐厅用餐、同职场接触，基本上不用担心，只有同住家人、伴侣需注意。若猴痘疫情进入社区，只会在某些群体当中流行，不会像冠病一样有聚集性疫情。

然而，由于猴痘会在非单一性伴侣的群体中传播，黄立民直言很难根除，不太可能清零。

医界较担忧的是，猴痘病毒变异后，会不会从亲密接触传播，变成飞沫、血液传播。黄立民建议，卫生单位应对确诊个案抽血进行核酸检测，了解血液是否有病毒。

台北市立万芳医院精神科医师潘建志分析，今年5月11日至6月24日，全球有4124例猴痘确诊个案，依目前的感染速度，每8.2天增加一倍，82天后将达到1024倍，期间恐怕会有超过400万人确诊，引媒体和公卫专家紧张。

潘建志表示，猴痘潜伏期为一到两周，病程约四周，目前98％个案是男性，高比率有男男性行为，污物、飞沫和气溶胶是否会传染则有待研究，死亡率则还不确定。

潘建志也提到，天花疫苗对猴痘有85％的保护力，而天花疫苗1979年才在台湾停打，推算43岁以上台湾人民都打过。

台北市立联合医院胸腔科医师苏一峰指出，猴痘R0值，即基本传染数大概2左右，一名感染者可传给2人左右，这样的传播力，努力防疫应该挡得住。

台湾卫生福利部疾病管制署昨天（25日）公布最新疫调、接触者追踪指引，接触者依接触情境可分为低、中、高风险。接触者皆需实施21天自我健康监测，中风险以上接触者，21天不能有性行为，也不能捐血。