港媒：习近平将在香港展开一天访问

香港媒体披露，中国国家主席习近平将在香港展开一天访问，不会像五年前赴港时那样，在香港过夜。

新华社周六（6月25日）报道，习近平将出席庆祝香港回归25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。

中国官方媒体未像五年前那样提及“赴港视察”或赴港日期，也未说明习近平是亲临香港还是视讯出席。如果习近平亲自赴港，这将是他自2020年1月冠病疫情大规模扩散后首次离开中国大陆。

香港《南华早报》引述参与庆祝活动协调工作的两名中国大陆消息人士报道，习近平亲临香港出席的可能性很大。

另一名大陆官方消息人士称，习近平不会在香港过夜，但强调习近平出席，为香港新一届特区政府管治团队和香港人民注入非常重要的强心剂。

一名熟悉筹备工作的消息人士透露，可能会与国家领导人有密切联系的香港特区官员，必须在活动前两天在指定酒店接受隔离，并称这是闭环管理安排的一部分。

香港《明报》和东网早前曾报道，民政事务局已发函，邀请部分政界人士出席七一官方活动，并要求有意出席者须从上周四（23日）起遵守多项防疫措施，包括只可点对点来回住所和办公场所、每天须赴社区检测中心接受核酸检测，同住家人、司机也须每天检测。出席者也要在活动前一天入住政府安排的酒店，接受闭环管理。

受邀出席官方庆祝活动的人士当时也证实，出席者在活动前一天要入住指定酒店接受隔离。

消息人士早前也透露，国家领导人可能会参观香港一所中学和香港科学园，但可能会因习近平的行程紧凑而改变参观安排。

彭博社曾报道，位于东涌的香港教育工作者联会黄楚标学校周四发函通知家长，称学生获邀参与一项“难得的光荣任务”，包括6月30日在机场欢迎未具名的访客，以及第二天欢送访客离港。

《南华早报》也发现，香港君悦酒店，以及习近平2017年赴港时所下榻的香港万丽海景酒店，分别从6月28日至7月2日，以及6月27日至7月2日暂停让访客使用。