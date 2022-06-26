专家：丹东疫情多点散发 仍可能规模性反弹

中国辽宁省丹东市疫情防控指挥部风险研判专家、丹东市疾病预防控制中心副主任刘杨说，丹东疫情总体呈波动下降态势，但本轮疫情大部分病例传播来源不明、多点散发，规模性反弹风险依然存在，防控形势依然严峻复杂。

据中国央视新闻客户端报道，丹东市疫情防控指挥部风险研判专家、丹东市中心医院感染科主任柳金德指出，丹东“5·24”疫情报告病例较“4·24”相比，无症状感染者比例相对降低，出现临床症状的感染病例增多，主要症状为发热，甚至高热咳嗽，呼吸困难，部分病例病毒侵袭肺部出现肺炎症状。在核酸检测方面显示病毒载量更大，住院治疗的病程普遍较长，痊愈时间平均延长一周左右。

丹东市副市长时燕周五（24日）在丹东疫情防控第十七次新闻发布会上说，据目前流调情况看，感染者所在各小区的病例之间没发现流行病学关联，基因测序也证实了不是相互之间传播引起，本轮疫情大部分病例传播来源仍然不清，还有出现散发病例的可能。

6月25日零时至24时，辽宁省无新增冠病确诊病例；新增七例本土无症状感染者，均为丹东市报告；新增两例境外输入无症状感染者，均为沈阳市报告。治愈出院本土新冠肺炎确诊病例三例；解除医学观察本土无症状感染者五例。

目前，丹东市对防范区每周进行两次全员核酸检测。其中，主城区每两天进行一次有组织的全员核酸检测。对重点人群、机关企事业单位人员和封控区、管控区每日进行一次核酸检测。