港立会议员严刚冠病初阳

香港立法会议员严刚的冠病核酸检测结果在周五（24日）呈初步阳性，但当天晚上和周六早上进行的快速检测则呈阴性。

据香港《明报》报道，立法会秘书处公布，严刚没有身体不适的情况，在等候周六的核酸检测结果。

秘书处也说，严刚过去一星期并没有到过位于中信大厦的立法会办公室，最近一次返回立法会综合大楼为星期三（22日），当时在立法会会议厅逗留。

另外两名立法会议员陈祖恒和刘业强本月也先后在面簿上说，自己初步确诊感染冠病。

另一方面，来自中国大陆的严刚在接受香港《星岛日报》的专访时，回忆起16岁第一次从福建前往香港时的情况。

报道称，那是1988年春节，大陆和香港两地生活水平的差距让严刚很受到冲击。他说：“我在香港第一次见到电梯、霓虹闪烁的大楼，还有维港的烟花。没想到只隔了一条深圳河，反差这么大。”

据报道，严刚1993年从厦门大学毕业后，到新加坡一家船运公司工作，曾有机会获得新加坡护照，但他更看好香港回归后的前景，接受了一家英资集团邀约，在1997年赴港工作，之后在被派驻深圳蛇口期间，接触到招商局港口集团，目前在招商局港口集团工作了超过20年。

能说一口流利粤语的严刚，在立法会选择用粤语发言，但也认为在立法会讲普通话正常。另一名议员谭岳衡和前议员孙东以普通话发言，《星岛日报》称此举开创香港议会先河。