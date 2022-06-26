万钢寄语大学生：走出中国特色“元宇宙”发展路径

中国全国政协副主席、中国科协主席万钢在与大学生交流时说，希望走出一条具有中国特色的“元宇宙”发展路径。

据中新社报道，万钢周六（25日）下午来到位于长沙的中南大学，与湖南的大学生们交流。

关于“元宇宙”的问题，万钢说，近年来，以“元宇宙”为代表的新型融合应用形态，在扩展现实、数字孪生等新技术推动下，形成虚拟空间与现实世界的“映射”关系和“交互”机制，特别是在游戏、文化、艺术、旅游等领域的应用，为人们提供了沉浸式体验。与此相比，工业领域的混合场景应用更加广泛和深入，因此业界也称之为“工业元宇宙”。

万钢说，“元宇宙”应用形态与人工智能综合式场景驱动相辅相成，可以通过开源共享、相互借鉴、循序发展，不断创造经济和社会价值，走出一条具有中国特色的“元宇宙”发展路径。

关于科技创新和成果转化，万钢说，科技创新、科技成果转化应用只有同国家发展需要、人民要求、市场需求相适应，完成从科学研究到实验开发再到推广应用的“三级跳”，才能真正转化为现实生产力，实现服务创新驱动发展的目的。他希望相关高校利用研究开发特色资源优势，找准市场需求，为乡村振兴贡献更大力量。

“元宇宙”概念最早出现在1992年美国作家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）的科幻小说《雪崩》（Snow Crash）中。小说里有一个和现实世界平行的虚拟数码世界称为元宇宙（metaverse），现实世界的人在里面可以有一个分身（avatar），整个体验是沉浸式的。自从面簿创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）去年10月将面簿改名为“Meta”（元宇宙的英文简写）后，“元宇宙”成为全球网民的热搜词。