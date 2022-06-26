北京地铁明早高峰延长一小时应对强降雨

中国北京市星期天（26日）午后将迎来今年首次强降雨，预计持续时间较长、雨量较大，将影响明天的早高峰。为确保乘客出行安全，北京地铁将明天（27日）早高峰运力延长一小时。

据“气象北京”微信公号星期六通报，26日傍晚至27日中午期间，北京将有一次明显强降雨，累计雨量可达大雨、东部地区暴雨。预测降雨将导致路面湿滑、部分低洼地段积水、能见度下降，对26日中考结束后的傍晚交通及27日早高峰出行有一定影响。

据北京日报客户端报道，北京地铁公司已提前安排、提级应对，强化车站、运营线和车辆段场的防范准备，细化措施全力以赴做好入汛以来最强降雨应对工作。

根据降雨情况和时间跨度，北京地铁公司通过气象平台、视频监控和人员值守密切关注地势低洼、洞口等部位降雨和积水情况；地面和高架线路司机在运行中加强瞭望，根据防汛预案适时改为人工驾驶模式。遇阵风、强对流天气及时降速运行，确保列车运行安全。对车站出入口、站前广场周边区域加强巡视检查，发现积水及时协调相关单位疏通管线、抽排积水。严格执行挡水板安装、封口封站标准，发现险情快速处置。

强降雨期间，北京地铁严格落实三级领导24小时带班和值班值守制度，根据降雨预警等级及时到岗值守保障,确保防汛值班“在岗、在职、在责”，安排专业技术骨干加强值守保障，值守保障时间提前延后各一小时。

北京地铁公司各专业单位针对此次强降雨，开展防汛培训及演练，重点围绕消防排水泵、潜水泵、挡水板、消防水带的使用方法进行演练，使员工熟悉操作程序，掌握使用方法，提高员工防汛抢险处置能力及应对能力。