江启臣今率台立委访美

台湾在野的国民党立委江启臣，周日（26日）率立法院外交及国防委员会成员赴美访问，并代表立法院展开议会外交。

据台湾联合新闻网报道，江启臣说，除了将台湾人民的声音、台湾境内的多元意见传达给美国并加强交流互动，他也将拜会侨界和台商，听取侨胞意见，一起为深化台美关系努力。

也是立法院外交及国防委员会召集委员的江启臣称，立法院是台湾的最高民意机关，其中外交及国防委员会代表民意监督台湾外交、国防、侨务以及国安等相关事务，是展现民主多元意见，以及立法监督行政的重要场域，以立法院外交及国防委员会名义进行议会外交实地考察，更具意义与代表性。

江启臣说，此次访美预计将在华府、凤凰城（菲尼克斯）及洛杉矶停留，并将访问美国行政部门、美国在台协会的华盛顿总部，也会拜会美国国会议员，包括联邦众议院“国会台湾连线”共同主席迪亚斯-巴拉特（Mario Diaz-Balart）、弗莱舍曼（Chuck Fleischmann）等多名被视为是友台的美国国会议员。

他也会听取驻美代表萧美琴与驻美代表处各组的业务简报，了解台美关系最新进展及未来合作计划安排，视察驻美军事代表团，研讨近年台美军事合作实况，并会与美国人员会晤对区域情势、台海安全、军事采购、经贸投资，产业链健全、及同时期将召开的“台美21世纪贸易倡议”等多项议题交换意见。

在侨务方面，考察团将分别前往华府及洛杉矶的侨教中心听取业务简报，并规划出席在凤凰城举行的北美洲台湾商会联合总会活动，及洛杉矶罗省中华会馆建馆70周年庆祝活动，并举办多场侨台商座谈，与当地侨胞交流，关心在美奋斗。

江启臣说，外交工作不是一朝一夕，需要的是长期的经营与维系，邦谊才能永续与稳固，这两年虽有疫情干扰美国国会议员已多次访台，他作为立委理应回访，因此在继5月19日率外交及国防委员会委员拜会美国在台协会的台北办事处后，在立院休会时安排此次回访，盼望为台湾争取更多的国际认同与支持，为台湾拼外交。