国民党呼吁蔡政府不要调涨民生用电电价

台湾经济部将于周一（6月27日）召开电价费率审议会，国民党呼吁审议会不要调涨民生用电电价，并检讨民进党的能源政策问题。

据《自由时报》报道，国民党周日（6月26日）召开记者会，呼吁政府“苦民所苦，冻涨民生电价”，国民党文传会主委王育敏说，在疫情居高不下、通胀严重的此刻，若再调涨民生电价，会让人民生活雪上加霜，非常辛苦，呼吁电价审议会不要调涨民生用电电价。

国民党副秘书长李彦秀批评，用电价解决问题是“最无脑”的能源政策，电价成本不是制定电价的全部，还要考量外在因素，在疫情、通胀、失业“三杀”压力下，今年的人民痛苦指数是历年来新高，若涨电价，下一波就是涨油价，之后就是物价指数攀升，会让人民更痛苦。

李彦秀质疑，以台湾现在的电力结构，即使涨电价，政府也无法保证今年不停电，“还要把跳电推给小动物吗？”除了该冻涨电价外，也应讨论民进党的能源政策。

国民党新北市议员参选人黄心华也批评称，蔡政府曾说10年内电价不调涨，现在又说是国际因素要涨电价，难道又要使出“时空环境不同之术”吗？

黄心华认为，台湾能源政策有三大问题，第一，过度偏重天然气，容易受到国际能源价格影响﹔第二，能源配比失调，少掉很多稳定、廉价的电源，多了高昂不稳定的能源﹔第三，嘴炮的绿能政策，进度不只达不到，效能做不到，还让漂亮的地景看不到。