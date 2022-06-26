江苏常州严查养老领域“微腐败” 多人被处理

中国江苏省常州市中共纪委监委在全市养老机构管理领域开展专项治理，整治虚报、骗取、套领资金等“微腐败”。截至目前，共排查问题线索72条，以第一种形态处置15人，立案14人，问责六人，问责中共党组织三个，追缴违规发放资金42万余人民币（约87300新元）。

据《中国纪检监察报》今天（26日）报道，常州市中共纪委监委查处一起敬老院工作人员虚开大米发票骗取老人资金案。江苏省常州市新北区孟河镇敬老院一群七旬左右的老人平均每人每天竟消耗一斤大米，引起孟河镇纪委的关注。经查，2019年至2020年底，孟河镇敬老院工作人员利用负责采购大米的工作便利，先后18次通过虚增大米采购数量，虚开大米发票的方式套取资金。最终，该镇敬老院3名工作人员被立案处理。

“从查处的案件来看，问题都发生在基层，违纪违法人员都是基层党员干部，级别虽然不高，却对养老机构资金的管理和使用起着关键作用。”常州市纪委监委第五监督检查室主任朱秋卫介绍，一些工作人员从敬老院生活需要的米、油、肉、小菜及日常用品中“打擦边球”，以“雁过拔毛”式“微腐败”，把惠民资金当成“提款机”。

公办养老机构的供养经费成为微腐败的问题高发区，常州市纪委监委将监督推动建立养老机构米面、肉菜、油奶等易耗品采用集中采购机制、非现金结算机制，从制度层面斩断以权谋私的“黑手”。同时，深化大数据平台运用，探索开发养老机构管理领域财政补贴资金监管平台，实现补贴发放智能化监管，消除权力监督真空地带。