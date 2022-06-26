北京发布暴雨蓝色预警 多景区临时闭园

中国北京市气象台今天（26日）上午发布暴雨蓝色预警信号，导致多景区采取临时闭园措施，包括房山区、凤凰岭景区、西山国家森林公园等。

据中国新闻网报道，北京市气象台预计，今天17时至明天14时北京大部分地区有大雨，东部地区及浅山区有暴雨，山区及浅山区出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害风险较大，城市低洼地区容易出现积水。

另据北京日报客户端报道，北京市水务局今天下午1时45分发布积水内涝风险提示，预计26日夜间至27日，北京城区丰台、通州两区存在稍明显积水风险，朝阳、东城、海淀、石景山、西城五区存在局部积水风险。

受暴雨预警影响，北京多景区已临时关闭。据“北京房山”公众号消息，今天10时前，房山区关闭所有涉山、涉水景区和民宿，全区暂停组织一切大型户外文旅活动。旅行社周末不安排前往山区景区旅游的线路。

北京凤凰岭景区自今天下午2时起采取临时闭园措施；银山塔林景区、居庸关长城景区今明两天暂时闭园；西山国家森林公园于今天12时起采取汛期临时闭园措施，园区开放时间将根据天气情况确定。

据北京后花园微信公众号消息，由于北京市今明两天有强降雨、大风等恶劣天气，景区从今天下午3时至后天（28日）7时采取临时闭园管理，任何单位个人不得进入景区。

据新京报报道，玉渊潭公园、紫竹院公园、香山公园、国家植物园根据海淀区文化和旅游局通知，从今天下午3时起临时关闭，开放时间将视雨情而定。通过畅游公园公众号购买相应时段门票的游客，可以按原渠道退票。