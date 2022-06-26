梁振英称香港并非西方民主制度示范单位

香港前特首梁振英认为，未来应该将关注点放在香港的经济发展，并称香港并非示范西方民主制度如何运作的政治示范单位。

也是中国全国政协副主席的梁振英，周日（26日）在香港无线新闻节目上说，中国中央政府立《香港国安法》、设新选举制度的做法，完全符合香港《基本法》及民情。

梁振英也说，特首是中央任命，中央可就香港施政的缓急提出具体意见，此举是合法及合民情，并认为候任特首李家超在过去专责保安工作有好处。

被问到现在是爱国者治港时期，还是否需要中央如此担心、叮嘱时，梁振英回应时认为：“5月下旬，警方破获一宗案件，拘捕三人，搜到30公斤可以制造炸药的原材料，你说中央应否关心？中央应该关心。”

对于这种管治对港是好是坏、会持续多久，能否回到2019年前，梁振英回应时认为，不要去估测，总之做好自己，使香港平稳，未来应发展经济，而不是再谈政治。

他在讲解《基本法》初衷时说：“当时大家的意见是香港不是一个政治城市，香港是一个经济城市，譬如说，港币是否仍然可以自由流通。我们这个地方也非为全国做一个‘政治示范单位’，示范西方所谓的民主制度如何运作。内地很多的士司机比香港的立法会议员更加清楚，香港对国家的价值。”

梁振英在回答候任特首李家超及政务司司长陈国基被美国制裁，如何向外寻求机遇的问题时说，近年香港的重要发展伙伴并非西方国家，而是亚细安。

他认为，政府领导人无可能每事都懂，最重要适时放权，知人善任。