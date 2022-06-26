前上海银保监局长韩沂被双开：通报指有长期不正当性关系

中共上海银保监局原党委书记、局长韩沂因严重违纪违法被开除党籍和公职。官方在通报中指韩沂与他人长期保持不正当性关系；家风不正，对配偶失管失教、放任纵容。

中央纪委国家监委网站周日（26日）通报，中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组、杭州市监委对韩沂严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

韩沂被指违反政治纪律，落实党中央金融决策部署不力，弃守监管职责，对抗组织审查，与他人串供并转移隐匿赃款赃物；违规收受礼品、礼金和购物卡，接受可能影响公正执行公务的旅游等活动安排，违规出入私人会所，违规从事营利活动，由他人支付应由本人承担的费用；违反组织纪律，未按规定报告个人有关事项，插手干预被监管机构人事安排；违反生活纪律，与他人长期保持不正当性关系；家风不正，对配偶失管失教、放任纵容；利用职务便利和职权影响，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

通报指韩沂身为党员领导干部，背弃理想信念、丧失党性原则、缺乏政治意识，受错误思想腐蚀迷惑，对党不忠诚不老实，甘当“两面人”；长期担任部门和单位“一把手”，弃守政治机关职责使命，落实党中央重大决策部署阳奉阴违、落实全面从严治党要求敷衍塞责。律己不严、顶风违纪，置党中央三令五申于不顾，屡次违反中央八项规定精神；不思进取、心态失衡，背离监管初心使命，一心谋求个人待遇；贪欲膨胀、观念扭曲，信奉“权能生钱”，将公权力异化为利益交换的筹码。其行为严重损害监管形象和监管权威，严重破坏所在部门和单位政治生态，是由风及腐、风腐一体，腐败问题与金融风险相互交织的典型。

通报也说，韩沂严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大乃至十九大以后不收敛、不收手、不知止，性质严重、影响恶劣，应予严肃处理。

除了被双开之外，韩沂的全国政协委员资格被撤销，上海市党代会代表资格也被终止。通报称，收缴韩沂违纪违法所得，韩沂涉嫌犯罪问题将被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

中国银保监会法规部原一级巡视员蔡江婷，则因严重违法而被开除公职。

通报指蔡江婷靠监管吃监管，严重扰乱金融市场秩序，利用职务便利，违规购买金融机构股份获利；伙同配偶以高价向金融机构出售股份方式非法收受财物，数额特别巨大，其行为构成严重违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。