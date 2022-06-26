台湾首现猴痘 蒋万安吁陈时中专注防疫

台湾出现首起由德国输入的猴痘确诊病例，加上冠病疫情尚未熄火，国民党台北市长参选人蒋万安呼吁卫福部部长陈时中将疫情放在最优先位置，并表示这才是民众所期待的。

据《自由时报》报道，蒋万安今天（26日）上午出席“第17届鲸神杯”传统龙舟锦标赛，接受媒体访问时指出，截至首起猴痘病例出现、专家指猴痘一旦进入社区很难断根前，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中没有采购猴痘疫苗的计划，案例出现了才紧急联系购买。他表示，希望指挥中心和陈时中将疫情放在最优先位置，才是民众期待的。

针对陈时中民调下滑，民进党内部高层认为没有非选不可，蒋万安认为，无论其他政党最后派谁出来参选，他将会维持既定步调，一步一脚印地争取民众认同，并表示有信心成为台北市民最信赖的候选人。

有媒体也询问蒋万安，国民党青年转投台北市副市长黄珊珊团队，对此蒋表示，国民党内在初选提名过程就需要时间整合，面对年底选举很有信心，会并肩作战发挥战力、赢得选举。

就国民党青年转投台北市副市长黄珊珊团队，蒋万安说，国民党在初选提名过程需要时间整合，面对年底选举很有信心，会并肩作战发挥战力、赢得选举。

被问起认为国民党内选战策略先打黄珊珊还是先打陈时中，蒋万安说，他一直在思考如何为台北市民争取最大的福祉，这是他一直以来的初衷，也会坚持到底。他说：“至于选举过程要打谁、边缘化谁，不是我关心的事情。”