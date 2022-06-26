港澳海关侦破涉超1亿港元走私案4人被捕

香港海关与澳门海关采取联合执法行动，打击海上走私活动，共查获价值超过1.1亿元（港币，下同，约1948万新元）的走私物品，拘捕四名男子。香港海关也首次发现以内河船走私大量现金到澳门的案件，不排除属于犯罪得益。

据香港中通社报道，香港海关26日通报，港澳两地海关查获包括贵价食材、红酒和电子产品的走私物品。

澳门海关本月16日透过与香港海关的情报交流，截查一艘由香港出发往澳门的目标船隻，在船上检获一批市值约6500万港元的疑似走私货物，包括雪茄、贵价食材和电子产品，并拘捕两名年龄分别为40岁和69岁的疑似涉案男子。

香港海关于本月18日透过情报分析，在香港西面水域截查一艘前往澳门的内河船，在船上检获一批疑似走私货物，包括红酒、美容针剂、配方奶粉和电子产品，估计市值约2200万港元。

香港海关人员也发现走私分子利用船上的货柜走私现金，并检获约2300万港元。跟进调查后，香港海关拘捕两名年龄分别为45岁和76岁的疑似涉案男子。

除外，港澳海关相信有不法分子为逃避执法部门的追查，转用内河船由香港经澳门走私物品到中国大陆，遂展开联合执法行动予以打击。

香港海关表示，早期发现海上走私案，主要由香港直接去大陆，虚报货物资料。现在走私转换模式，由香港到澳门再到大陆。

香港此前已破获两起涉及内河船的走私案，不排除背后与走私集团有关，会继续调查。