港媒：习近平初定访港两天每日来回深圳

香港媒体披露，中国国家主席习近平初步定在6月30日及7月1日赴港出席活动，但每天会来回深圳，不会在港过夜。

据香港《星岛日报》周一（27日）报道，为确保香港回归25周年庆祝大会暨第六届政府就职典礼顺利完成，现届及候任港府主要官员，需要提早从周一开始入住酒店，以免透过家人感染。

另一份香港报章《南华早报》早前披露，习近平将在香港展开一天访问，不会像五年前赴港时那样，在香港过夜。

《星岛日报》引述消息人士报道，为确保庆典保安万无一失，香港警方除了在7月1日有总动员行动之外，在工作时长方面则最快周一开始从“三更”（三班制）改为“两更”（两班制），即从每天工作八个小时，改为12小时，主因包括不少人员被抽调参与庆典会场闭环及保安工作，为了维持各警区日常警务工作及保障社区治安，须暂时延长工作时间。

新华社周六（6月25日）报道，习近平将出席庆祝香港回归25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。

中国官方媒体未像五年前那样提及“赴港视察”或赴港日期，也未说明习近平是亲临香港还是视讯出席。如果习近平亲自赴港，这将是他自2020年1月冠病疫情大规模扩散后首次离开中国大陆。

香港政界猜测，习近平是否只会视像出席典礼。消息人士透露，新华社的公布的确“留有余地”；虽然香港疫情反弹，但是习近平非常关心香港，在回归25周年这个大日子，他很希望能亲身出席庆典，除非出现不可预测的情况，他初步定在6月30日及7月1日到港，但不会留港过夜，而是即日来回深圳。

消息人士也说，特首林郑月娥初步定在6月30日，在礼宾府设晚宴招待习近平，届时现届及候任主要官员预料都会出席。在7月1日，习近平则会出席庆祝香港回归25周年大会暨第六届政府就职典礼，为第六届特首及政府主要官员监誓。至于以往领导人访港，皆会为社会各界举办的大型宴会，今年则不会举行。

另一方面，消息人士透露，早前确诊的候任政务司司长陈国基，和政制及内地事务局局长曾国卫，昨天的快测结果呈阴性，也没有出现任何病征，但不清楚能否出席宣誓。为避免再有主要官员确诊，确保典礼顺利进行，原订在6月29日进入酒店隔离的现任及候任主要官员，要提早在周一入住酒店。

消息人士解释，虽然港府规定主要官员要点对点闭环管理，但是家人仍可自由外出，始终会有风险，因此当局决定提早三天入住酒店，以减低感染风险。

习近平将乘高铁赴港的消息尚未被证实，但消息人士称，香港警队会派员在西九龙高铁站进行24小时高姿态巡逻。

消息人士透露，警方也在多个潜在视察景点部署，其中G4（要员保护组）人员已视察有关场地，当中盛传习近平会到访的科学园，会在6月30日起实施保安检查站及派出大批警员驻守，部分道路须改道。报道称，有疑似国安人员在周日晚上7时许在会展一带巡视。

香港《明报》则引述消息人士报道，习近平一旦赴港，他很有可能参观西九龙文化区及科学园。《明报》记者周日傍晚到科学园观察，发现发展局长黄伟纶（候任副财政司长）、创科局长薛永恒在场与工作人员视察。

多名建制派成员预料，习近平将在7月1日发表重要演说，谈及香港回归25年的发展，并对香港未来发展给予重要指示。