台湾工业总会吁电价涨幅以3％为限

台湾电价审议委员会周一（6月27日）召开电价费率审议会议，预料将调涨电价，蓝绿政党与消基会皆为民请命，主张冻涨民生用电。台湾工业总会理事长苗丰强26日发表六大声明指出，调涨电价不应该只涨用电大户，建议分批调整，此次先以调升3%为限，同时设立平准基金，协助台电、中油解决现金流问题。

据台湾《中国时报》报道，台湾电力股份有限公司已提数个电价版本送请电价费率审议会讨论，平均涨幅从5%、8%至10%不等，以平均调涨5%版本通过的可能性最高。

台湾行政院长苏贞昌26日在新北市瑞芳区参访，就电价问题答复时说，发电成本因疫情及战争影响而翻倍成长，台电发电负担很沉重，如何让供电永续、民生更好与怎么拼经济，政府会全方位来考量，电价审议委员会也会审慎评估，做出最好考量。

工总26日汇整产业意见，提出六点声明，首先国际原物料大涨导致通膨，目前趸售物价总指数（WPI）1月至5月平均涨14%，生产者物价总指数（PPI）涨12.3%，如大幅调高电价，恐推升台湾境内物价，对民生及产业发展影响甚巨。尤其须注意养活多数劳工的传统产业是否能承受。

其次，如只有用电大户涨电价，恐与政府鼓励台商回台投资政策互相矛盾，影响未来招商引资。第三，依台电统计，工业用电占总量56%，如只调涨用电大户电价，无法达到节电效果。第四，在10月1日将再次检讨电价，也即这次调幅只适用三个月，加上6月1日刚启动夏季电价，调幅高达近30%，为降低对物价造成的波动，这次调幅不宜过大，建议应分阶段调涨，以3%为上限。

第五，液化天然气（LNG）供需吃紧，依非核家园政策，2025年天然气发电比高达50%，长期供电成本势必上扬，无法一再以调高电价因应，政府应设平准基金。第六，产业界最关心电力的稳定供应，在安全无虞前提下，核电不仅成本低、零排碳，且有助增加电力调度弹性，政府应审慎评估让现有核电厂延役，扮演备载能源角色。

台湾机械工业同业公会理事长魏灿文支持缓涨，认为电价一口气上涨8%对于制造业相当不利，建议以每年调涨2%为佳。

但是行政官员透露，涨电价，合理反映成本，可谓箭在弦上。燃料价格高涨，不止台电惨赔，汽电共生等业者考量成本也不愿多发电卖给台电，迫使经济部修订收购费率上限，加计向独立发电厂（IPP）购电成本增加，预期台电年底将因此多支出数百亿元，唯有调涨电价，才能解燃眉之急。