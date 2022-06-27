北京封控管控区人员买退烧药须先测抗原

北京市药监局制定、市疾控中心发文规定，药品零售企业销售“四类药品”(退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛药品)的，应当通过“京药通”平台登记购买人员信息后方可销售，不得迟报、瞒报、漏报、错报。对于封控、管控区域所在地区应当提级管理，要求购买人员先进行冠病抗原检测，结果阴性时，方可向其销售“四类药品”。

根据北京日报报道，《北京市药品医疗器械经营企业疫情防控工作指引》规定，企业应根据经营场所面积、从业人员数量等因素，合理设置符合企业实际的最大顾客接待量，并公示在门岗区域，原则上不低于每4平方米1人，严格控制人流密度，防止造成人员聚集。位于封控、管控区域内的企业，进入经营场所人员数量不应超过最大顾客接待量的50%。

面对公众提供服务的从业人员原则上应按要求完成新冠疫苗全程接种，其他岗位人员要做到“应接尽接”，无48小时内核酸阴性证明不得上岗。面对公众提供服务的从业人员应佩戴N95或KN95口罩。

《指引》提到，药品零售企业应制定本企业的“四类药品”目录，并在经营场所显著位置张贴“四类药品”目录、冠病11种症状及附近医疗机构地址提示。

北京市委书记蔡奇昨天下午通过视频系统调度检查疫情防控时强调， 疫情防控不容丝毫放松。市涉疫风险应急处置机制要坚持24小时运转，滚动排查调度。各区围绕重点病例进一步深挖细排，确保风险点位和人员不遗漏、不失管。对排查到的新增涉疫风险第一时间落位分类管控。继续高质量开展重点筛查和常态化筛查，做好中小学返校防疫管理。对防疫工作中发现的问题，举一反三抓好整改。对社会关切及时回应。



据“健康北京”微信公众号消息，北京昨天新增三例本土确诊病例和一例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增一例境外输入无症状感染者。治愈出院22例，解除医学观察的无症状感染者16例。

