河南一家“取款难”涉事银行短暂开通线上交易

河南四家村镇银行存款出现取款难问题，引起社会持续关注。多家涉事银行公告关闭线上交易系统后，其中一家涉事银行、开封新东方村镇银行昨天在短时间内突然开通线上交易系统，有部分储户成功取钱。

根据天目新闻报道， 李倩（化名）昨天下午一点左右突然看到网传消息，开封新东方村镇银行的手机银行App可以进行转账了，她就把里面的利息转了出来，但还没来得及转出余额，线上系统就被关闭了。

同样想把部分钱转出来的王颖（化名）说，她第一时间登录了App，取了放在活期里的利息，发现可行后，又迅速转出了余下的5年期月付产品到活期，并从新东方二类卡活期转到了绑定的工行。不久，工行收到了新东方App里转出的钱。由于本金与利息是分开的，本金只转出了一部分，王颖说，仍然还有3万（人民币，下同，约6000新元）多元的钱在里面没有全部提出来。

有储户统计，整个线上系统开通的时间大概在昨天中午12：41至12：56之间，持续大约15分钟。与此同时，开封新东方村镇银行官网仍挂着线上交易系统关闭的公告。

开封新东方村镇银行客服工作人员在回应媒体查询时称，他们也是在储户致电银行之后才知道的这种情况，具体内情暂不清楚。银行系统是由技术部门来进行维护的，其他部门并不了解。若线上系统正式开通，会在第一时间于公众号或官网进行通知。

今年4月18日起，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行等多家河南村镇银行公告称，为了能够提供更优质的服务，该行将于2022年4月18日上午8时30分对系统进行升级维护，该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后，多家河南村镇银行出现取款难问题。

数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元。部分储户约两周前到河南省会郑州维权，却因健康码被赋“红码”而遭限制行动，取款难的问题才引发舆论广泛关注。

多家涉事银行上周一（20日）发布公告称即日起开展线上客户资金信息登记。银行公告内容大致相同，即称，按照金融管理部门要求，该行从即日起开展线上客户资金信息登记工作，凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记，请完整、真实、准确填写相关信息。

中国银保监会副主席肖远企上周四（23日）回应河南个别村镇银行相关问题时表示，近期河南地方公安机关、地方金融监管部门已经就相关问题进行了通报，目前公安机关正在侦办，也抓获了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案资产，银保监会继续配合地方党委政府做好相关工作，已经责成河南银保监局履行属地监管职责，依法保护广大人民群众合法权益。

