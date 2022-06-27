北京出台置换新能源汽车措施 最高补贴1万元人民币

中国首都北京为置换新能源汽车出台新措施，最高补贴1万元人民币（约2071新元）。

据北京青年报报道，北京市商务局、北京市经济和信息化局、北京市财政局等七部门周日（6月26日）共同发布了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，鼓励北京市乘用车置换新能源小客车，符合条件的车主可获得8000元人民币或1万元人民币补贴。

根据《方案》，补贴对象为自然人车主，需满足2022年6月1日零时至2022年12月31日24时期间，报废或转出北京市注册登记在本人名下一年以上的乘用车，在北京市汽车销售企业新购新能源小客车，开具《机动车销售统一发票》，并在2023年2月28日前完成新购新能源小客车上牌手续。

经申请通过旧车和新车信息审核，且符合申领条件的车辆，根据实际情况参考《方案》具体补贴方式可获得8000元人民币或1万元人民币补贴。报废或转出新能源小客车的，每车给予8000元人民币补贴；报废或转出使用一至六年其他类型乘用车（非新能源）的，每车给予8000元人民币补贴；报废或转出使用六年（含）以上其他类型乘用车（非新能源）的，每车给予1万元人民币补贴。

彭博社报道，在这之前，上海上月底也出台此类措施，包括提高新增非营业性客车牌照额度并下调部分乘用车购置税。中国的汽车销量已经放缓，5月份乘用车销量同比下降17%。受防疫封控影响，上海4月份没有卖出一辆新车。

另据新华社报道，中国国务院总理李克强上周三（22日）主持召开国务院常务会议，会议提出支持新能源汽车消费，考虑延长免征新能源汽车购置税政策。