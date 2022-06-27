成都一沿街商铺招牌被要求汉语改拼音 街道办：将更换成中文

四川成都一网民上周五拍摄视频指，包括她家商铺在内的一排商铺此前由于迎接世界大运会，招牌被强行换成了拼音版，对生意产生影响。辖区牛市口街道办事处工作人员回应说，相关部门正在现场处理此事，将会制作临时中文标牌进行更换。

根据极目新闻报道，网传视频显示，在一栋楼一层的临街商铺，紧挨着的几家商户门头招牌上是大字的汉语拼音店名，只在右下角写着小字的中文店名。视频拍摄者吐槽说，这些拼音外国人看不懂，中国人也不明白，去年是说为了大运会，强行被换成了拼音版，现在大运会延期，招牌却还是这样，对生意有影响，希望有关部门关注一下。

视频所在地成都锦江区一环路五段沿街商铺的一位商户表示，政府工作人员昨天中午已经到店铺了解情况。

另一位商户说，附近只有他们这一排的七家商户是拼音版门头招牌，已经有一年多时间，最早换的时候是汉字店名大一些，右下角是小字的拼音店名。后来，相关部门又将招牌改成拼音大字店名，右下角改成了中文小字店名。

辖区锦江区牛市口街道办事处工作人员昨天回应媒体查询时说，已有专人在现场处理此事，并已跟商家协商，将用临时中文标牌进行更换，商户如果要设计其它的标识标牌，相关部门也会积极配合审批程序。

目前，相关部门正在制作临时的中文标牌。该工作人员还称，当时是为了统一美化那一排沿街商铺，才更换的标识标牌。

