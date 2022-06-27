珍宝海鲜舫母公司称倾覆损失无保险赔偿

香港珍宝海鲜舫母公司香港仔饮食集团周日（6月26日）发声明交代珍宝海鲜舫目前状况，并强调公司不会因海鲜舫的损失而获得任何保险赔偿。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港仔饮食集团说，直至26日远洋拖船仍在西沙群岛一带并在珍宝海鲜舫附近留守，协助维持航道安全。当地海事局（三沙海事局）已知悉事故，在考虑当地和国际海事法规和规例后，采取适当措施。

三沙海事局隶属中国大陆海南海事局，管辖海南省三沙市——西沙群岛、中沙群岛及南沙群岛的岛礁和海域。

香港仔饮食集团说，公司不会因海鲜舫的损失而获得保险赔偿。根据海事规例，海鲜舫持有弥偿及赔偿第三方的保险，只涵盖第三者损失，不包括赔偿公司任何财物损失。

集团称，海鲜舫离港前遵照国际海事规定及惯例，聘请海事工程专家检查船身结构及安装围板，并得到当局批准航行，其间委托持牌第三方即海事中介代理，聘请专业拖船公司处理，航程采用的拖行方式也符合国际海事规例和惯例。

对于外界质疑集团及海事处对珍宝海鲜舫倾覆的说法有出入，香港仔饮食集团澄清说，公司于6月20日发声明指海鲜舫行驶至南中国海西沙群岛附近水域时，船身入水开始倾侧。负责航程的拖船经过尝试救援后不果，海鲜舫最终全面入水翻转，这与公司于6月23日向海事处提交的报告一致，报告指珍宝海鲜舫因恶劣天气而倾覆。

香港仔饮食集团说，自2013年起，营运海鲜舫已累积亏损逾1亿港元（约1765万新元），2020年3月海鲜舫停业，每年依然耗资数百万元以维持基本运作，履行牌照的要求，以保留海鲜舫。过去两年，公司尝试无偿捐赠或转让海鲜舫予有兴趣的公司和团体接手经营，可惜未能成事，强调已尽力保存海鲜舫。