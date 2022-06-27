中国5月全国规上工业企业利润同比降6.5%

中国全国规模以上工业企业利润上月同比下降6.5%，降幅较上月收窄2.0个百分点。其中制造业利润下降18.5%，降幅较上月收窄3.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比下降6.2%。此外，今年1至5月全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元（人民币，下同，约7124.1亿新元），同比增长1.0%。

根据中国国家统计局今天公布的数据，中国上月工业企业利润降幅收窄。分门类看，采矿业利润同比增长92.2%，延续快速增长态势；制造业利润下降18.5%，降幅较上月收窄3.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比下降6.2%，降幅明显收窄。

分行业看，在41个工业大类行业中，有20个行业利润较上月增速加快或降幅收窄，5个行业利润由降转增，合计占比超六成。

在工业企业销售状况方面，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.8%，增速较上月有所回升。减税降费、助企纾困政策效应上月持续释放，工业企业费用负担继续减轻，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为7.56元，较上月、上年同期分别减少0.07元、0.56元。

此外，长三角、东北地区工业企业利润降幅明显收窄。随着企业复工复产持续推进，长三角和东北地区工业企业利润上月虽同比下降，但降幅较上月明显收窄。其中，上海、江苏、吉林、辽宁利润降幅均较上月收窄20个百分点以上。

煤炭、石油等能源行业利润仍保持成倍增长。能源保供政策深入实施，能源产品产量上月保持较快增长，加之价格高位运行，带动煤炭、石油和天然气开采业利润同比分别增长1.16倍、1.26倍。这两个行业合计拉动规模以上工业企业利润增长9.5个百分点。

装备制造业利润上月同比下降9.0%，降幅较上月大幅收窄23.2个百分点，是影响规模以上工业企业利润边际改善最大的行业板块，在8个装备行业中，有7个行业利润增速加快、降幅收窄或由降转增。

基本消费品行业方面，在13个消费品行业中，有8个行业利润上月改善，占61.5%。其中，酒饮料、食品制造行业利润同比分别增长21.1%、7.7%，增速较上月均有所加快；文教工美、皮革制鞋业利润分别增长16.5%、8.7%，利润均由降转增；造纸、纺织、印刷行业利润降幅收窄。

统计局指出，总体看，工业企业效益状况虽出现一些积极变化，但也要看到，上月工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固。当前国际形势更趋复杂严峻，工业企业效益恢复仍存在较多不确定性。下阶段，要坚决贯彻落实中共中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细稳定工业经济一揽子政策措施，助力企业纾困解难，推动工业经济持续稳定恢复。

此外，1至5月统计数据方面，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11583.7亿元，同比增长9.8%；股份制企业实现利润总额25802.5亿元，增长7.8%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7845.3亿元，下降16.1%；私营企业实现利润总额10070.9亿元，下降2.2%。

采矿业实现利润总额7082.7亿元，同比增长1.31倍；制造业实现利润总额25579.5亿元，下降10.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1747.9亿元，下降24.7%。

在41个工业大类行业中，16个行业利润总额同比增长，24个行业下降，1个行业由亏转盈。

规模以上工业企业实现营业收入53.16万亿元，同比增长9.1%；发生营业成本44.88万亿元，增长10.2%；营业收入利润率为6.47%，同比下降0.52个百分点。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.42元，同比增加0.83元；每百元营业收入中的费用为7.88元，同比减少0.52元。

