港惩教署AI学习中式步操准备回归庆典

香港各大纪律部队人员正加紧演练中式步操，准备在七一回归庆典中展现雄姿，其中惩教署大约一年前与一家科技公司共同研发“人工智能中式步操学习站”，以协助受训人员更有效掌握中式步操技巧。惩教署代表受访时说，自上月开始进行测试后，发现教学效果理想，将于下月起正式采用，该署也成为首个使用人工智能系统进行中式步操训练的纪律部队。

据《星岛日报》报道，高级惩教主任、职员训练院智慧训练主管区晋源说，部门一直进行“智慧训练”，以配合“智慧监狱”发展，前年分阶段引入的中式步操是其中一个训练项目，由于影像分析和人工智能是目前科技趋势，部门花了一年时间，和香港一家科技公司共同研发“人工智能中式步操学习站”，成本约18万元（港元，约3.18万新元），以协助受训人员善用课余时间练习。

区晋源指出，署方邀请了中国人民解放军驻香港部队仪仗队示范各个标准动作，学习站透过摄录方式，以仪仗队动作作为蓝本，而且加入一系列注明中式步操规则的手册，人工智能系统每次分析人员受训表现，例如回应步操口令的反应时间、步距和肢体动作的角度等，从而作出更科学的评估，教学人员也会对系统作出调整，令系统不会记录错误动作而影响日后分析和评估，随着愈来愈多人使用，数据库资料与日俱增，得以大幅提高人工智能影像分析评核系统的准确性。

“学习站”设有两个模式，包括自学模式和考试模式，区晋源介绍说，前者供受训人员课余期间学习，可透过观看不同项目的示范教学影片，学习相应步操动作，并可按中式步操口令进行练习，电脑也会透过人工智能影像分析作出个人评核，使人员掌握个人进度；考试模式则是智能系统全程拍摄受训人员的动作细节，给予分数以作评估，每次最多可以五人同时使用。

区晋源透露，“学习站”本年五月开始试行，效果理想，将于下月起正式在入职和在职训练课程采用，使惩教署成为首个利用人工智能系统进行中式步操训练的纪律部队。

两名学员当日在赤柱东头湾道的惩教署职员训练院，示范利用“学习站”进行中式步操训练，四个镜头集中拍摄人工智能步操训练区域，教官为两名学员输入职员编号，系统自动按照职员编号指示学员举手示意确认身分，随后指示学员进行立正、原地转身、齐步、正步及敬礼等动作，两人表现一板一眼，完成后系统计算总分和每个姿势分数。

据了解，“学习站”目前倾向集中于个人步操，惩教署计划日后推出2.0版本，以协助人员进行团体步操训练。下月一日是香港回归祖国25周年，惩教署当日会全面采用中式步操和日常口令，并和其他纪律部队前往湾仔金紫荆广场出席升旗仪式，届时会采用中式步操进场，提高人员的国民身分认同和对国家的归属感，同时令他们履行职务时更具备维护国家安全的意识。

