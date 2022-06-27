英系铺排 台前副总统陈建仁或接任防疫指挥官

台湾执政的民进党备战年底“九合一”地方选举，台北和新北（双北）市长人选尚未亮牌，但党内英系（总统蔡英文派系）铺排卫福部长陈时中及立委罗致政分别参选台北市和新北市，加上前副总统陈建仁最近频繁亮相，令外界猜测英系也急于为陈建仁布局新工作，包括指挥中心的指挥官、参选2024年总统等。

据台湾《联合报》报道，依英系盘算，双北提名陈时中及罗致政，加上台南市长黄伟哲及高雄市长陈其迈争取连任，六都就有四都是英系。

双北人选渐渐浮出面，但接着还有2024年总统选举，英系最近用心行销陈建仁，也引发党内揣测。

陈建仁过去受访多谈防疫，鲜少谈到政治，但近期接连受访，不但称赞陈时中做得很好，还说陈时中带领台北市绰绰有余。谈到自己，陈建仁多是微笑否认有参选准备，但针对入党一事，主动透露和赖清德的谈话，还说赖清德问得很白，立即引发政治解读。

陈建仁卸任副总统后回到中研院，虽是重回学术圈，但从他参与总统蔡英文召集的重要防疫会议可知，仍极受蔡英文倚重，加上担任“小英之友会”荣誉总会长，更可见陈建仁在英系的分量，绝对是被期待的一张牌。

陈时中若能如期出场，英系就完成了县市长选举最后一块拼图，接着就看如何打陈建仁这张牌。

知情人士指出，英系希望双北提名不要脱钩，若新北拍板罗致政，或可考虑和陈时中一起出场，陈时中可先被提名后再辞卫福部长及中央流行疫情指挥中心指挥官。

英系人士指出，新北市极有可能由立委罗致政出战，最快7月初就会宣布，若与陈时中一同公布，双北联合出击，相信能量会比较强，可让党内进入备战状态。

但陈时中若7月参选，届时指挥中心仍未解散，可能挨批丢下防疫不管。民进党立委指出，党内已评估指挥官接任人选，前副总统陈建仁也被点名。陈建仁近期不断发表公卫看法，也密集接受专访，以他专业及高度，接指挥官之后，或许是陈时中可“华丽转身”的机会。

知情人士透露，英系已为陈时中物色了竞选办公室地点，打算租在台北市长安东路一段，和小英教育基金会同一栋大楼。