广西有基层公务员被要求帮忙卖房促人口进城

广西某镇公务员李书朋（化名）今年2月以来主要工作是“卖房”。尽管他不会从开发商处获得佣金，但却和他个人绩效挂钩。据了解，“卖房”任务一方面是为了去库存，更重要的是提高人口进城数量。

根据经济观察网报道，李书朋的工作包括前期摸查村民购房意愿，利用村里各种大型活动宣贯政府购房补贴政策，每周末安排大巴车组队到城里看房等。

尽管不会从开发商处获得佣金，但李书朋的卖房成绩关乎到其所在单位人口进城工作的考核，因此也关乎他个人的绩效。

报道指出，从今年2月到6月，卖房成了李书朋的主要工作，不论工作日还是周末，凑够一批人就组织去城里看房，一趟能转3至4个项目。

为了卖房，李书朋还制作了一张宣传单，写明其所在镇政府推出的10项购房补贴优惠，宣传单没有多余图案和设计，只是将重点内容如优惠具体金额放大字号，最后打印在粉色纸张上。

李书朋透露，购房补贴仅面向在玉林城区（玉州区、玉东新区）购买首套房的农村人口及城区以外的户籍人口，最高能补贴6万元（人民币，下同，约1.24万新元），补贴房源的网签备案时间必须在2022年内。

购房补贴包括：一是财政对购买90平方米以下首套新房，每套补贴6000元；90平方米以上则每套补贴1万元。还叠加财政补贴50%契税。二是玉林房地产业协会公布的40余个项目，每套房在市场价基础上优惠不低于2万元；三是购房后到指定家电、建材店消费，享受“满万减千”优惠，上限2万元等。

除了折扣、现金补贴、契税优惠等，李书朋所在镇还明确，购房提供就业岗位，其中包含公益性岗位。

各村镇开展的进城买房“送工作”活动，最早源于1月份玉林市出台的《玉林市关于加快人口进城若干政策措施的通知》。《通知》规定，在玉林城区范围内买家庭首套房，可享受购房补贴、契税优惠，安排义务教育阶段学位，提供免费职业技能培训等。

李书朋透露，玉林市政府今年年初召开了一个大会，定下了2022年全市各层级部门需完成推荐村民购房8000套的任务。奔着这一目标，各直属机关单位、县、镇、村进一步加码优惠力度，争相比拼带团看房、卖房。

除了面向村民，玉林各机关单位还组织干部职工看房，兴业县司法局就组织了50多名职工组成看房团。

李书朋所在镇过去四个多月成交了三四十套，是县里较靠后的成绩。李书朋说，卖房并不如想象中简单，大部分村民不愿意到城区居住，在刚启动“卖房”行动的2月份里，他每天盼着成交一套，迎来“开张”。

为了完成考核指标，公务员们也积极发动亲戚朋友看房、买房，甚至让亲戚朋友发展“下线”，只是为了符合条件的村民在购房补贴申请单填上其单位的名字，李书朋的同事便提前“预定”了计划买房的妹妹的指标。

除了玉林，5月以来，广州增城区也曾发起团体购房活动。据经济观察报了解，广州增城区住建局5月底曾向辖区内房地产企业下发一份《关于组织开展团体购房活动的函》，鼓励地产公司与在增城的大企业开展团购。

报道指出，团购活动背后是地方楼市持续低迷、库存量承压。Top20房企增城项目策划负责人提供的监测数据显示，截至5月底，广州全市库存量同比增加超3成，库存量居于历史高位，去化周期15.4个月，同比增加了7.5个月；而增城区去化周期大幅上涨，库存面积同比增加了45%，去化周期达到了17.8个月。

李书朋明确表示，公务员并不能从卖房中收取佣金，但其所在单位此前曾开展内部排名，他不希望成为垫底的那一个。同时，卖房成绩可能关乎个人晋升和绩效。

李书朋还透露，实际上最终考核市、县、镇公务员的指标是人口进城数量，“具体卖多少销售额是地产公司的事，我们最终目的是为了人口进城，卖一套房可以换算成4个户口（进城）”。

据玉林市统计局数据，截至2021年末，玉林市常住人口581.58万人，其中城镇人口293.11万人，占常住人口比重，即常住人口城镇化率为50.40%。这一城镇化率，相比广西壮族自治区的55.08%低了近5%，更是远低于同期中国常住人口城镇化率64.72%的水平。

报道指出，第七次人口普查数据更让整个玉林市敲响警钟，更加坚定必须“加快人口进城，壮大城市人口规模”。2021年12月30日，玉林市召开加快人口进城工作动员会，玉林市委书记莫桦提出要“加快玉林百万人口大城市的建设步伐”，“实现玉林人民的大城市梦”。

玉林市统计局当时还公布一份题为《浅谈人口外流对玉林市社会经济的影响》的报告。其中提及，“七普”数据显示，玉林市户籍外出人口达136万人，其中到市外省内12万人，省外124.3万人，平均每户就有0.8人外出，“可以说人口流动涉及到千家万户，已经成为一种不可忽视的社会现象”。

更严峻的信号是，这部分外出人口中，“80后”占74.5%，其中“90后”占46.5%，是正值青壮年的劳动年龄段人口。从外出人口的区域流向分布看，玉林110.5万人流向了广东省，在外出人口中占88.9%。“七人普”数据显示，广西全区流入广东省的人口为355.5万人，玉林市占了1/3。

玉林市统计局的报告指出，人口外流，实质就是劳动力外流，将造成劳动年龄人口数量减少，一方面可能造成劳动力成本提高，另一方面，“劳动力人口是最具有消费能力的群体，大量外流将会对地区的消费与投资产生不利影响，特别是对以低端服务业为主的地区，第三产业很难发展起来，导致区域经济的内需不足，经济增长乏力”。此外，青壮年外流，会造成人口老龄化加剧，农村留守儿童、留守老人普遍存在，土地撂荒等。