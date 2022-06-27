港媒：习近平或赴港 赴深圳高铁乘客安检升级

香港《星岛日报》报道称，中国国家主席习近平初定6月30日及7月1日赴港出席活动，但会即日往返深圳，不会在港过夜。中国大陆提升深圳安保层级，福建多地和厦门高铁站宣布，前往深圳的高铁列车乘客，必须接受二次安检。

据福州日报引述福州火车站消息报道，自6月26日起至7月2日，在福州站、福州南站乘坐动车前往深圳方向的旅客需接受二次安检。当局吁请乘坐深圳方向列车的旅客至少在票面开车时间40分钟之前到达车站。

据了解，二次安检是指旅客在持票进入火车站候车厅前，包括行李、人员等需要先经过一次固定安检仪的检查。此后，工作人员还将在划定的安检区域，使用不同的安检仪器结合人工手检，再进行第二次安全检查。

据厦门火车站消息报道，自6月26日上午8时至7月2日晚上8时，厦门站、厦门北站将对前往深圳方向的旅客进行二次安检。由于二次安检需要一定时间，请广大旅客提前到站，以免耽误行程。

新华社上周六（6月25日）报道，习近平将出席庆祝香港回归25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼。

中国官方媒体未像五年前那样提及“赴港视察”或赴港日期，也未说明习近平是亲临香港还是视讯出席。如果习近平亲自赴港，这将是他自2020年1月冠病疫情大规模扩散后首次离开中国大陆。

香港政界猜测，习近平是否仅视讯出席典礼。消息人士透露，新华社的公布的确“留有余地”；虽然香港疫情反弹，但习近平非常关心香港，在回归25周年这个大日子，他很希望能亲身出席庆典，除非出现不可预测的情况，他初步定在6月30日及7月1日到港，但不会留港过夜，而是即日来回深圳。