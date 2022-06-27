德云社演员陈霄华涉闯他人住宅被抓 已被辞退

中国知名相声社团德云社的演员陈霄华，据报因酒后涉嫌擅闯他人住宅被捕。

中国多家媒体今天报道，这起事件发生在前天（6月25日）凌晨，并引述一名自称是受害者的女网民说，当时她正在睡觉，忽然一个全身不穿衣服的男子闯入自己卧室，还说着具有猥亵意味的话。

按照这位女网民的描述，男子有进一步侵犯她的迹象，并且丝毫没有醉酒的模样，只是可能处于某种精神兴奋状态；最终女子报警，该男子也被警方抓走了。

报道引述女子透露，上述男子姓陈，是一位演艺人员，当晚在同一栋住宅大楼喝酒。

对于这起事件，德云社今早在官方微博发布声明证实男子正是陈霄华，并强调德云社已做出对陈霄华的辞退决定。

“德云社第一时间做出对陈某的辞退决定，并于26日傍晚向其发出《辞退通知》，要求其不得再以任何德云社艺人的名义进行任何行为、开展任何活动，不得在任何场合表演或使用德云社拥有著作权的相关作品，且不得继续使用在德云社工作期间的艺名。”

德云社在声明中也说，昨天（6月26日）从陈霄华朋友处电话得知陈霄华前天凌晨酒后擅自闯入他人住宅并被警方带走，当时已无法与其取得直接联系，昨天下午，德云社接到警方关于核实陈霄华身份的协助调查电话进而基本确定事实。

德云社同时强调，对旗下艺人违反法律法规、社会公德、艺人艺德的任何行为绝不姑息，会继续配合警方的相关协助调查工作，以适当方式配合对受害人的安抚工作。同时，进一步对旗下艺人进行艺德宣传教育。

据报道，陈霄华是郭德纲收取的“霄字科”的第一批弟子，原名叫陈晨，出生在河南，在德云社之前曾经在某油田单位工作。

