港府获候任特首办同意 延长社交距离措施至7月13日

香港特区政府周一（6月27日）说，征得候任特首办同意后，决定将现有社交距离措施延长至7月13日。

据香港《星岛日报》报道，港府27日公布，将根据《预防及控制疾病条例》下的公共卫生紧急规例规定刊宪，延续现有社交距离措施，生效期间为6月30日至7月13日。

港府说，目前所有餐饮及表列处所已获准重开。随着人流及社交活动频繁，香港每日新增个案持续处于上升趋势，并陆续出现一些群组感染，污水监测数据也显示各区病毒量有所上升。虽然入院人数有所增加，但目前仍维持较低水平，重症或死亡个案也未有明显上升迹象。港府会继续密切监察整体疫情发展，并采取防控措施以持续降低疫情反弹的风险。

因应疫情最新走势，并考虑到下一周期措施的生效期间横跨至新一届政府任期，经咨询并征得候任行政长官办公室的同意后，港府决定由6月30日起延续现有的社交距离措施14天，包括继续要求所有酒吧、酒馆、夜店及夜总会的顾客，必须在进入处所前先进行测试并取得阴性结果，以更有效管控病毒传播的情况。

港府再次提醒市民，除获豁免的情况外，一般人士进入疫苗通行证适用处所的基本要求目前已为须接种三剂冠病疫苗。所有指明处所掌管人也须按疫苗通行证要求贴出告示，进入主动查核处所的人士须出示包括疫苗接种纪录、医学豁免证明书或康复纪录的相关二维码供掌管人查核。各处所的安心出行安排会继续实施。

为免疫情显着反弹，港府呼吁巿民严格遵守所有适用的社交距离措施。合资格人士特别是60岁或以上长者应尽快接种第四剂疫苗，其他人士也应在香港疫情可能出现明显变化前，尽早完成接种三剂疫苗，以大幅减低重症或死亡的风险，及早保护自己和家人健康。