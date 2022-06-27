陈时中不再固定出席疫情记者会 引备战选举猜测

台湾中央疫情指挥中心指挥官陈时中盛传7月投入台北巿长选举，周一（6月27日）更传出陈时中竞选总部已在筹备中。指挥中心27日上午公布今天起陈时中有重大政策才会主持防疫记者会，记者会将由指挥中心发言人庄人祥及医疗应变组副组长罗一钧说明。

据台湾《联合报》报道，随着台湾本土疫情趋缓，有消息传出指挥中心将于6月底解散，猜测原因以陈时中代表民进党参选台北市长，但先前指挥中心发言人庄人祥澄清，指挥中心运作如常，尚未听到任何解散消息。

针对参选台北市长一事，陈时中回答时一直都避重就轻，而有媒体27日报道称，陈时中竞选总部已在筹备中，地点位于台北巿长安东路，和小英教育基金会同栋大楼，目前尚未获证实。

如今，疫情指挥中心却公布，27日起陈时中有重大政策才会主持记者会，每周也没有固定哪一天会出席，改由庄人祥及罗一钧说明疫情，令人不禁联想陈时中将披绿袍投入台北市长选战。

另据中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中上周五（24日）解除隔离重返疫情记者会，但随后三天均未出席，外界传闻陈时中有望于本月底获绿营提名参选台北市长。指挥中心27日下午回应，由于目前疫情稳定下降，加上卫福部还有其他业务待处理，因此部长（陈时中）今天仍然没参加记者会。

指挥中心发言人庄人祥指出，虽然陈时中没参加记者会，但仍然如常参加指挥中心的各项会议，记者会前也都持续主持会议，并没有松弛所有指挥官的任务。