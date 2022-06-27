中国公安部启动网络水军整治为期6个月

中国公安部网安局即日起在全中国范围内，启动为期6个月的打击整治“网络水军”专项工作，以进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势。

公安部网安局官方微信公众号今早发布消息说，公安机关网安部门近年来依托“净网”系列专项行动，持续对“网络水军”相关违法犯罪依法开展侦查打击，近3年侦办相关案件600余起，抓获嫌疑人4000余名，取得了初步成效。

然而，受“流量经济”“粉丝经济”等因素影响，“网络水军”相关违法犯罪活动仍屡打不绝、屡禁不止。

公安部网安局指出，有的“网络水军”为养号谋利，通过发布违法有害信息“造热点”“蹭热点”，意图操控或扰乱网上舆论秩序；有的利用炒作负面信息实施敲诈勒索，侵害群众合法权益；有的非法提供有偿删帖和刷量控评炒作服务，破坏市场经济和社会管理秩序。

“社会各界对此反映强烈，群众报案举报、新闻媒体报道、‘两会’建议提案等不断聚焦关注相关突出问题。”

公安部网安局表示，为回应社会关切，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延趋势，切实维护网络生态、市场经济秩序和广大人民群众合法权益，即日起，公安部网安局在全中国范围内启动为期6个月的依法打击整治“网络水军”专项工作。

