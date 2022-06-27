中国交通运输部：不得以任何理由对货车进行强制劝返

中国交通运输部强调坚持精准施策，全力保障货车顺畅通行，不得以任何理由对货车进行强制劝返。

据中国央视新闻报道，交通运输部运输服务司司长蔡团结周一（27日）早上在国新办发布会上说，经过两个多月的奋战，中国在物流保通保畅方面取得了阶段成效，主要物流指标持续向好，物流保通保畅工作进入持续巩固工作成效、全面支撑复工达产、加快推进长效化、制度化、常态化建设的重要阶段。

至于下一步的安排，交通运输部要求各地不得随意限制来自低风险地区的货车通行，不得以通信行程卡带星号为由限制货车通行，不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行，不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测，不得以任何理由对货车进行强制劝返。即使发现货车司机健康码为红码，也要就地采取相应疫情管控措施，不得对货车司机进行劝返，防止疫情传播扩散；对于装载的货物，在进行消毒消杀后，要及时进行转运，保障货物及时送达目的地。

交通运输部将持续加强对重点枢纽、重点企业，以及长三角、珠三角、京津冀等重点地区的跟踪调度，促进铁路装车上量，保障货车高效通行，提升港口装卸转运和通关效率，增加航空货运能力供给，推进上海及周边区域邮政快递全面复工，全力保障物流平稳有序运行。

交通运输部也会聚焦“三夏”农资农机、迎峰度夏能源、外贸等重点物资，指导各地采取强化运输供需对接、优先放行靠泊等措施，保障粮食稳产稳收，能源供应有序，外贸发展稳定。做好与重点保供企业的跟踪对接，“一事一协调”保障重点产业链供应链上下游企业物流需求。