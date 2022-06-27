中国教育部严禁学校教师与校外机构以高考志愿咨询谋利

中国教育部部署各地各校进一步加强和规范高考志愿填报咨询服务工作，明确严禁学校、教师与校外培训机构合作，通过志愿填报咨询服务谋取利益。

根据北京日报报道，教育部要求，各地各校要按照考生自主填报、考试机构和学校提供公共服务的原则，加强志愿填报咨询服务工作。加强招生政策宣传解读，实施“五个一”志愿填报咨询服务活动——至少开展一次覆盖全体师生的志愿填报政策培训、提供一本志愿填报指导材料、组织一场线上直播咨询活动、播出一档电视或电台政策宣讲节目、发布一期志愿填报预警信息；开展面向考生和家长的志愿填报培训，让考生熟知志愿填报流程和办法；教师应指导考生结合自身兴趣志向以及高校招生政策要求，自主合理填报志愿。

教育部还指出，各地各校应强化志愿填报规范管理，指导考生妥善保管个人信息，严防志愿被他人盗改。严禁学校、教师与校外培训机构合作，通过志愿填报咨询服务谋取利益。高中阶段学校、教师不得代替考生填报志愿、指定志愿学校，不得收取考生家长或招生高校的任何费用。各地教育部门、招生考试机构将会同市场监管、公安等部门，对本行政区域内开展高考志愿填报咨询的教育咨询机构、校外培训机构等进行全面排查，严肃查处经营不合规、服务不规范、收费不合理等问题，依法严厉打击违法犯罪行为。