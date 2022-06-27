八一勋章提名名单出炉聂海胜入选

中国八一勋章提名名单出炉，入选者包括神舟十二号航天员聂海胜。

根据周一（27日）刊登在《解放日报》的提名人选公示，按照中央军委统一部署，经军委机关各部门和各大单位党委提名推荐，军委政治工作部组织资格审查和考核，产生了三名提名人选。

公示形容聂海胜是“矢志报国、三巡太空的英雄航天员。”他在1998年入选中国首批航天员，2005年10月执行神舟六号载人飞行任务，2013年6月执行神舟十号载人飞行任务并担任指令长，顺利实现与天宫一号目标飞行器自动和手动控制交会对接。

聂海胜在2021年6月执行神舟十二号载人飞行任务并担任指令长，57岁再上太空，圆满完成与天和核心舱自主快速交会对接任务，在轨驻留三个月，精心组织空间站两次出舱活动，有效检验中国新一代舱外航天服的功能性能、航天员与机械臂协同工作能力，实现中国人首次进入自己的空间站，成为首位在轨100天的中国航天员。

公示称，聂海胜一心只为飞天，始终用遨游太空的壮丽航迹书写对中共的无限忠诚，是新时代中国航天事业无数奋斗者攀登者的代表。荣立二等功两次、三等功两次，2005年被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，荣获“一级航天功勋奖章”。

另外两名获提名者为解放军南部战区陆军某扫雷排爆大队一级上士杜富国，以及原解放军理工大学国防工程学院爆炸冲击防灾减灾国家重点实验室教授，中国工程院院士钱七虎。