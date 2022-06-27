知情人士：中国计划将境内人民币外汇市场交易时间延长

中国计划将在岸外汇市场交易时间延长至北京时间次日凌晨3时，这将能够完整覆盖伦敦交易时段，以及大部分纽约交易时段，有助于更好满足欧美地区的人民币交易需求。

彭博社引述知情人士报道，监管层近期已通知中国部分国内做市商银行，为延长交易时段做相应准备工作。他们并称，按照目前计划，交易结束时间将自晚上11时30分延长至次日凌晨3时，但目前尚未接到何时开始实施的通知。

在岸外汇市场每天自北京时间上午9时30分开始运行，2016年初开始启动夜盘交易，系统运行时间自下午4时30分延长至晚上11时30分，这也是人民币加入特别提款权（SDR）的技术准备的一部分。

从交易层面看，更长的交易时间将有利于收敛境内外的即期价格差异。彭博社引述澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh说，由于部分参与者能够在境内外同时交易人民币汇率，“他们可以利用任何价差走阔的机会交易获利，这会使得价差趋于收窄。”

根据中国外汇交易中心的数据，截至2022年5月底，银行间人民币外汇市场共有境外央行类机构55家、境外参加行59家和境外人民币清算行22家；5月时境外机构在银行间人民币外汇市场总计成交1014.8亿美元（1405.94亿新元），占市场总成交量的2.66%。

近年来随着夜盘交易逐步趋热，中国央行5月中旬曾公告，下一阶段将继续坚定不移地推动中国金融市场改革开放，其中包括将延长银行间外汇市场交易时间等措施；6月央行发布会对此再度重申。

今年4月以来，人民币一改此前近两年的持续升值态势，跟随欧元、日元、英镑等其他国际主要货币兌美元快速下跌。到5月中旬随着美元回落，人民币在6.80附近找到支撑，随后上海、北京疫情好转和封控措施逐步放松下，人民币汇率进一步反弹，近期在6.70附近区间波动。