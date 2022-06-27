张庭林瑞阳公司被冻结约95万人民币

据企查查APP显示，台湾明星夫妻林瑞阳、张庭旗下的上海达尔威贸易有限公司被法院查封、冻结价值约94.96万元（人民币，下同，约19.68万新元）的财产。

根据一财网报道，企查查显示，查封事由为该公司与得盛（上海）建筑设计咨询有限公司相关建设工程设计合同纠纷。此前，达尔威公司因TST项目设计费拖欠得盛公司工程设计费被起诉。

公开信息显示，上海达尔威贸易有限公司成立于2013年6月，注册资本约2.32亿人民币，法定代表人、董事兼总经理为林吉荣（林瑞阳），董事长为张淑琴（张庭），张庭的好友陶虹也在该公司任职董事并持股约1.9%。

石家庄市裕华区市场监督管理局去年12月以《查证函回复》形式，公开披露上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处。今年4月，有知情者透露，湖北保康县市场监督管理局经过调查，认为TST品牌运营主体上海达尔威贸易有限公司对红卡会员执行的奖金制度，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的行为属传销行为，构成组织策划传销违法行为，依法没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。

此外，今年4月有消息称，张庭、林瑞阳夫妇创办、经营的上海达尔威贸易有限公司因从事传销活动，导致该公司全资子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司持有的96套房产被查封，价值17亿元，查封日期是2021年7月20日。

天眼查App显示，达尔威曾涉及商业诋毁纠纷被判赔15万。相关文书显示，上诉人慕己公司称，微博名为“庭秘密微商林大哥”转载“慕己公司出品的活酵母均为假货”的图文微博，达尔威公司和林瑞阳出于打压竞争对手同类产品的目的散布不实信息，严重影响慕己公司的声誉。二审法院查明认为，达尔威公司行为已构成商业诋毁，应当停止侵权并赔偿损失，最终二审撤销原审判决，判决达尔威公司赔偿慕己公司15万元。

有接近TST人士透露，虽然现在该企业风波不断，但是TST依然有一批非常“忠实”的销售人员继续在销售商品，这些销售人员在网络上仍在如火如荼地开展各类营销。

