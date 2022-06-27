台湾本土确诊病例写下近两月新低

台湾新增本土冠病病例数写下近两月新低，新增死亡病例也在本月首次低于百起。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心周一（6月27日）通报，台湾新增2万8580起确诊病例，其中2万8489起为本土病例。这是台湾本土疫情自5月4日新增2万8420例以来，再度降到二字头。27日新增境外移入病例91起，新增死亡病例91起。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，27日无新增儿童、青少年重症和死亡个案，最年轻死亡个案为30多岁女性，本身有神经系统疾病，死因诊断为心肺衰竭并冠病确诊。

指挥中心通报，因应满六个月至五岁幼儿冠病疫苗施打作业尚未进行，为保护幼儿健康，自今年7月1日起，将免费提供第二轮五剂家用抗原快筛试剂给学龄前幼儿（0至6岁），民众可持2015年9月2日（含）以后出生的学龄前孩童健保卡，至各快筛实名制贩售据点再免费领取一份五剂家用快筛试剂。

指挥中心说明，为提供幼儿家庭更足量的家用抗原快筛试剂，以及保障无法接种冠病疫苗的0至6岁幼儿健康，自6月1日实施0至6岁免费领取五剂快筛试剂政策，并于6月6日起，实施对象扩大为2015年9月2日（含）以后出生的童学龄前幼儿。

指挥中心日前宣布，六个月到五岁幼儿的莫德纳疫苗已通过食药署的紧急使用授权（EUA），7月中下旬有望开打。指挥中心发言人庄人祥27日在疫情记者会上说，卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）已通过建议，六个月至五岁幼儿建议接种两剂基础剂，间隔四至八周以上。