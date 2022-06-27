上海首推《电竞指导员管理规范》

上海市电子竞技运动协会上周发布《电子竞技指导员管理规范》对电子竞技指导员的资质认定、服务要求、技能水平等维度予以了细化明确，旨在进一步规范电子竞技指导员的认定和管理，引导行业良性发展，提升用户体验。

根据澎湃新闻报道，规定指出，电子竞技指导员须年满18岁、从事电子竞技指导服务并具备一定服务意愿和服务能力的从业人员，主要工作包括为用户提供技战术指导、咨询、竞技陪同体验等服务。

据不完全统计，全行业类似的从业人员已经超过1000万，仅在上海，相关从业者已经超过了80万，此番发布《电子竞技指导员管理规范》就是针对此类人群。

报道指出，由于前期发展较快、规模扩张较大，相关引导匮乏，在服务中存在规范性不足、专业性不够、服务性不强等问题，电竞协会和行业内企业通力合作，希望以《规范》来帮助从业者进行专业的学习与提升， 让他们从过去野蛮生长的状态中成长为具有专业素养和觉悟的电竞指导员。

上海电竞协会秘书长朱沁沁受访时表示：“大量的调研显示，这批从业者在游戏理解、电竞技能等专业领域具备相当的能力，但在政治思想、法律法规的学习，以及与用户的沟通交流上，依然有缺失和不足。”

“打个比方，你在陪练或者直播过程中，会存在不合适的语音表述，有时是脏话，有时甚至触及红线，这都会影响到行业的健康发展。”

在朱沁沁的描述中，也正因为这个群体的庞大，一旦出现问题，产生的负面影响是巨大的。

“从目前的情况看，这个基数很大，他们又都处在灵活就业的状态，一部分是专职，另一部分是兼职，本身都是素人，有别于传统行业，过去没有一个明确的管理规范，没有相关培训和管理的模式来予以约束，有鉴于此，我们希望来改变这个局面。”

据悉，《电子竞技指导员管理规范》从去年年初就着手制定，上海市电竞协会联手上海一谈网络科技有限公司（比心）等行业头部平台、市场头部企业，以及上海市互联网公共上网服务行业协会、上海市质量和标准化研究院、上海市质量监督检验技术研究院等不同领域的专业人士一同参与。

除了《电子竞技指导员管理规范》外，《电子竞技指导员服务能级评价导则》也一并推出。

这两项标准无疑将为行业发展提供更为清晰明确的定义、指引和考核规范，通过专业考核，将从思想政治、表达规范、个人认识、时事要闻、法律常识、行业概况、专业技术等方面对从业者进行全方位培养和引导，提升从业人员整体水准和整个行业的服务水平。

值得一提的是，考虑到灵活就业的特征，电竞指导员的设立并不是行业的强制性手段，在朱沁沁看来，一方面靠行业来引导，另一方面靠市场来大浪淘沙。

据悉，《规范》未来也将与高校的人才培养密切挂钩，为其提供更为清晰的方向，帮助高校培养的电竞人才更好的与产业需求接轨。