薇娅丈夫公司违法被罚19万人民币

谦寻文化传媒有限公司法定代表人董海锋，因违反中国广告法被罚款19万元人民币（下同，约3万9369新元）。董海锋是中国知名直播主薇娅的丈夫。

据红星新闻报道，谦寻文化传媒有限公司（简称谦寻文化）因违反广告法，近日被杭州市高新区（滨江）市场监督管理局罚款19万元。

信用中国网站公布的信息显示，2022年3月4日，谦寻文化受委托在指定活动中负责安排主播上播、选品、某淘宝网店的装修和产品设计、网店链接的开通控制等代理服务。

直播过程中谦寻文化对普通食品“某清幽菌固体饮料”进行直播服务引流，并使用了“胃不舒服，消化不好，容易拉肚子的，肠道不是很通畅的，菌群失衡的，家里人或另一半都可以入手”“养护预防，养护肠胃”“含抗幽门螺旋杆菌的活菌专利”“助于抗幽门螺旋杆菌”“预防幽门螺旋杆菌”“修复肠道屏障”“改善口腔问题”“腹泻便秘都可以调”等言语内容。

对上述直播内容信息，谦寻文化均未落实登记、审核等制度。根据联营实际，谦寻文化未收取直播基础费（坑位费）及其他费用，因此广告费用无法计算。

报道指出，谦寻文化的违法行为类型为“食品广告出现与药品相混淆的用语，直接或者间接地宣传治疗作用，借助宣传某些成份的作用明示或者暗示该食品的治疗作用；涉及疾病预防、治疗功能”。

对此，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局责令其停止发布广告，并处罚金19万元。

公开资料显示，薇娅丈夫董海锋为谦寻文化法定代表人、执行董事兼总经理，最终受益股份56.6%。

号称“直播一姐”的薇娅，去年底因涉偷税漏税被查处后销声匿迹。

多家媒体去年12月报道，浙江省杭州市税务局稽查局查明，薇娅在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元人民币（约1.36亿新元），其他少缴税款0.6亿元，对薇娅作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。

