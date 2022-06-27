河南多地调降常态化核酸频次 三天一检

中国河南省多个地市开始降低常态化核酸检测频次，从此前的48小时一检调整为72小时一检。

据澎湃新闻报道，河南鹤壁市冠病疫情防控指挥部办公室周日（6月26日）发出通告称，根据统一安排，为有效发挥常态化核酸检测预警作用，自6月27日零时起，常态化核酸检测频次由原来的48小时检测一次调整为72小时检测一次。对进入公共场所和乘坐公共交通工具人员，扫场所码，执行查验72小时核酸检测阴性标识。

商丘市冠病疫情防控指挥部办公室最新通知称，自6月27日零时起，主城区（三区）对进入公共场所和乘坐公共交通工具人员，扫场所码执行查验72小时核酸检测报告。各县、市城区要在6月底前将所有采样点全部部署到位，7月1日零时起，全面实施72小时核酸+场所码全覆盖。这意味着，商丘核酸检测的有效期由此前的48小时变为72小时。

另据河南媒体“顶端新闻”报道，郑州市冠病疫情防控指挥部办公室6月25日发布通知称，接河南省疫情防控指挥部通知，自6月27日零时起，对进入公共场所和乘坐公共交通工具的人员，扫场所码执行查验72小时核酸检测报告，其余规定不变。

之前，郑州要求进入公共场所和乘坐公共交通工具人员需持48小时内核酸检测阴性证明，重点人群根据风险岗位不同，执行不同的核酸检测频次。

这源于河南省疫情防控指挥部早前相关规定。公开报道显示，5月21日，河南省疫情防控指挥部下发通知，明确河南省常态化核酸检测工作服务指导意见，要求全省居民及其他在豫人员原则上每48小时应完成至少一次核酸采样（间隔一天采样一次）。郑州市先行先试，5月底启动，其他省辖市被要求6月底前建立工作机制。