中国多地用电负荷创新高 中电联：不会重现电力供应紧张现象

中国多个地区用电负荷近期创历史新高，中国电力企业联合会表示，若出现极端气候现象及自然灾害等，部分区域在用电负荷高峰期可能会存在时段性供需偏紧情况，但不会重现去年全国大范围电力供应紧张现象。

据中国央视财经报道，受经济加快恢复和持续高温影响，中国多个地区用电负荷创历史新高。例如，6月25日下午，天津气温已经升至39℃，全市用电负荷达到1570万千瓦，创今年负荷新高，其中制冷负荷增长近20%。

对此，天津市通过建立“虚拟电厂”，把近510余个电力大用户纳入可随时调整负荷的资源池，电力供需偏紧时，组织这些用户参与节电，节省的电力需求就相当于增加了发电能力，并给予一定的经济补贴，缓解用电紧张的情况。

受高温影响，6月以来，中国国家电网公司经营区域内，河南、河北、甘肃、宁夏等四个省级电网，以及西北电网用电负荷创历史新高。

国网河南电力调控中心副主任李岩说，6月中旬以来，河南连续多日出现高温天气，全网负荷已连续三次创历史新高，其中高峰时段降温负荷占比超过40%，同时工商业用电也在持续增加。

根据中电联的统计，6月以来电力消费同比增速已经实现由负转正，随着夏季高温天气到来，增速将进一步回升。

中国电力企业联合会统计与数据中心主任王益烜预计，今年迎峰度夏期间，中国电力供需总体平衡。不过，他进一步指出，若出现极端气候现象及自然灾害等，部分区域在用电负荷高峰期可能会存在时段性供需偏紧情况，但不会重现去年全国大范围电力供应紧张现象。

中国去年9月出现煤电短缺，部分地区毫无预警拉闸限电，冲击中国第三季经济增速。

