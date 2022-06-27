中国大陆外交部：台湾惯于在国际上搞小动作

太平洋岛国图瓦卢外长据报决定不出席在葡萄牙举行的联合国海洋会议，原因是中国大陆阻止在图瓦卢代表团名单内的台籍成员参与会议。大陆外交部今天回应，台湾惯于在国际上搞小动作，并批评其所谓人员自降人格，甘当别的国家的随从，只能自取其辱。

据新西兰国家广播电台周一（27日）报道，图瓦卢外交部官员马里纳西奥（Jessica Marinaccio）说，外长科菲（Simon Kofe）当时在前往葡萄牙首都里斯本的途中，并称三名台籍成员因大陆阻挠而无法得到参加资格。

科菲之后决定折返，并将于周一晚上抵达在澳大利亚的布里斯班，而不是里斯本。联合国海洋会议今天起召开，并将在周五（7月1日）结束。图瓦卢是台湾14个邦交国之一。

据环球网报道，大陆外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回应提问时说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是联合国大会2758号决议确认的根本原则。

赵立坚强调，台湾惯于在国际上搞小动作，其所谓“人员”自降人格，甘当别的国家的随从，企图挤进联合国海洋大会，这只能自取其辱。他表示，中国践行真正的多边主义，支持各方合法、依规参加联合国海洋法大会。