港媒：莫德纳寻求港府核准引入首支针对奥密克戎毒株疫苗

美国药厂莫德纳正寻求香港特区政府核准，引入全港首支针对奥密克戎变异毒株的冠病疫苗，并承诺能在今年第四季度提供至少800万剂疫苗，足以覆盖全港市民。

香港《南华早报》周一（6月27日）刊发莫德纳商业疫苗高级副总裁贝里斯泰特（Patrick Bergstedt）专访。他说，公司与港府的磋商已进入后期阶段，并表明莫德纳“肯定计划”分享信使核糖核酸（mRNA）技术，与香港大学合作进行临床试验，同时还打算在香港设立区域办事处。

贝里斯泰特说，自公司两年前开始研发冠病疫苗以来，他一直与港府官员保持联系，并补充称，“一旦获得最新数据后，近期将加大双方对话密度”。

贝里斯泰特形容，公司近期与港府的交流“既积极又正面”，但称港府未表明将在何时批准上述疫苗。

贝里斯泰特说：“如果能获得港府的核准，我们将在今年第四季，即冬天前为香港供货。我们将提供足以覆盖800万香港市民的疫苗剂量。”

如果与港府谈出结果，莫德纳将成为继德国药厂BioNTech和中国药商科兴之后，为香港提供疫苗的第三家厂商。

贝里斯泰特还说，莫德纳疫苗本月较早时获得美国食品与药物管理局（FDA）授权，可供六个月大孩童接种，莫德纳也将向港府提出相同申请，寻求获批为六个月大孩童适用的疫苗。