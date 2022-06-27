中国外交部：反对打着基建旗号抹黑一带一路

对于七国集团（G7）峰会期间宣布，计划筹集6000亿美元为发展中国家所需的基础设施提供资金，该项目被外界认为旨在针对中国“一带一路”倡议。中国外交部今天回应，反对打着基础设施建设旗号、推进地缘政治算计，抹黑污蔑“一带一路”倡议的言行。

美国总统拜登星期天（26日）在G7峰会上宣布，G7将筹集约6000亿美元（约8340亿新元），资助全球贫穷国家的基础设施发展。这个计划被认为旨在抗衡中国的“一带一路”倡议。

“一带一路”倡议于2013年发起，在100多个国家投资和建设基础设施，包括铁路、海港和高速公路。据《华尔街日报》报道，有研究表明，中国的“一带一路”项目导致了隐性债务、环境危害和腐败问题。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上就此回应说，所谓“一带一路”造成“债务陷阱”完全是一个伪命题。

赵立坚说，“一带一路”倡议提出9年来，始终秉持共商共建共享原则，为有关国家人民带来了实实在在的利益。据世界银行测算，“一带一路”框架下的交通基础设施项目若全部得以实施，到2030年，每年将有望为全球产生1.6万亿美元收益，占全球GDP1.3%，其中90%由伙伴国分享，低收入和中低收入国家受益更多。

他并指出，事实上没有任何一个“一带一路”合作伙伴国家，认可所谓“一带一路”造成“债务陷阱”的说法。

“美国才是‘债务陷阱’的真正制造者。美国扩张性货币政策、缺乏监管的金融创新、恶意做空等行径，加剧发展中国家债务负担，对有关国家落入‘债务陷阱’更是难辞其咎。”

赵立坚强调，关于G7提出的新倡议，中国始终欢迎一切促进全球基础设施建设的倡议，各类相关倡议不存在彼此取代的问题。“我们反对打着基础设施建设旗号、推进地缘政治算计，抹黑污蔑‘一带一路’倡议的言行。”

